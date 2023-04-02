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46 минут назад

Подозреваемую в убийстве военкора Татарского задержали

News.ru

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Т. задержана по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, девушка 1997 года рождения доставлена к следователю. Отмечается, что у следствия есть основания полагать, что именно Дарья Т. принесла в кафе коробку с бюстом Татарского.

По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю. У следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство, — рассказал собеседник агентства.

Информацию в Следственном комитете РФ пока не комментировали.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

На причастность к взрыву в Петербурге проверяют еще одну девушку

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,МВД России,Следственный комитет,
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