Подозреваемую в убийстве военкора Татарского задержали

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Т. задержана по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, девушка 1997 года рождения доставлена к следователю. Отмечается, что у следствия есть основания полагать, что именно Дарья Т. принесла в кафе коробку с бюстом Татарского.

По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю. У следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство, — рассказал собеседник агентства.

Информацию в Следственном комитете РФ пока не комментировали.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.