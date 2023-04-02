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В Крыму мужчины на автомобиле пытались похитить двух школьников

В Симферопольском районе Крыма неизвестные мужчины пытались похитить двух школьников. Об этом рассказала их мать, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

В Крыму мужчины на автомобиле пытались похитить двух школьников
© Газета.Ru

Братья 9 и 12 лет возвращались домой после школы. В автобусе они заметили подозрительного мужчину, который следил за ними. Когда дети вышли на остановке, с ними поравнялась машина с двумя мужчинами, один из которых был лысым. Они предложили подвезти и сказали, что знакомы с их семьей. Мальчики отказались, после чего лысый мужчина выскочил из салона и попытался силой затащить их внутрь.

Детям удалось вырваться и убежать. По словам братьев, похитители погнались следом, спрятаться от них удалось в камышах у озера. Братья рассказали обо всем матери, она обратилась в полицию с заявлением.

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