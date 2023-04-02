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22 минуты назад

СМИ: СБУ могла задержать молившуюся на коленях у Киево-Печерской лавры певчую

Елена Прошина

Монахи Киево-Печерской лавры предположили, что украинские силовики могли задержать певчую Екатерину Ершову. Об этом пишет РИА «Новости».

Молившаяся на коленях у Киево-Печерской лавры певчая исчезла
Фото: УПЦУПЦ

Один из монахов пояснил, что вчера, 1 апреля, видел девушку. По его словам, сегодня ее искали священнослужители, посетители лавры, журналисты.

Собеседник агентства подчеркнул, что Ершову нигде не удалось обнаружить.

По его мнению, певчую могли задержать сотрудники СБУ.

Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки

Напомним, что вчера в интернете получил широкое распространение видеоролик, снятый у входа в лавру. На его кадрах молодая девушка стоит на коленях с крестом в руках и молится. Вокруг нее под националистическую песню танцует и кривляется группа провокаторов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины отправили под домашний арест митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры.

Происшествия,Екатерина Ершова,СБУ,
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