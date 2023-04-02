Молившаяся на коленях у Киево-Печерской лавры певчая исчезла

Один из монахов пояснил, что вчера, 1 апреля, видел девушку. По его словам, сегодня ее искали священнослужители, посетители лавры, журналисты.

Напомним, что вчера в интернете получил широкое распространение видеоролик, снятый у входа в лавру. На его кадрах молодая девушка стоит на коленях с крестом в руках и молится. Вокруг нее под националистическую песню танцует и кривляется группа провокаторов.