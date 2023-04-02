Молившаяся на коленях у Киево-Печерской лавры певчая исчезла

Монахи Киево-Печерской лавры предположили, что украинские силовики могли задержать певчую Екатерину Ершову. Об этом пишет РИА «Новости».
Один из монахов пояснил, что вчера, 1 апреля, видел девушку. По его словам, сегодня ее искали священнослужители, посетители лавры, журналисты.
Собеседник агентства подчеркнул, что Ершову нигде не удалось обнаружить.
По его мнению, певчую могли задержать сотрудники СБУ.
Напомним, что вчера в интернете получил широкое распространение видеоролик, снятый у входа в лавру. На его кадрах молодая девушка стоит на коленях с крестом в руках и молится. Вокруг нее под националистическую песню танцует и кривляется группа провокаторов.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины отправили под домашний арест митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры.