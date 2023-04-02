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42 минуты назад

В новосибирском цирке сорвался с турника акробат во время выступления

Илья Родин

В новосибирском цирке во время шоу «Бурлеск» произошло ЧП. Акробат Иван Закревский сорвался с турника при исполнении одного из элементов, пишет ТАСС.

Акробат сорвался с турника во время выступления в российском цирке
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что после инцидента актер был экстренно госпитализирован в Новосибирский НИИТО.

Директор ПЦ «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская рассказала, что врачи института осмотрели артиста, сделали МРТ.

По ее словам, в настоящее время здоровью Закревского ничего не угрожает, «все обошлось растяжением и легким сотрясением».

Директор резюмировала, что специалисты все же приняли решение оставить гимнаста на 2-3 дня в стационаре.

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