Акробат сорвался с турника во время выступления в российском цирке

В новосибирском цирке во время шоу «Бурлеск» произошло ЧП. Акробат Иван Закревский сорвался с турника при исполнении одного из элементов, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что после инцидента актер был экстренно госпитализирован в Новосибирский НИИТО.

Директор ПЦ «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская рассказала, что врачи института осмотрели артиста, сделали МРТ.

По ее словам, в настоящее время здоровью Закревского ничего не угрожает, «все обошлось растяжением и легким сотрясением».