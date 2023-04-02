ESMC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (ESMC) заявили, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщается на сайте центра.

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Уточняется, что землетрясение зарегистрировано в 8.40 по времени UTC (11.40 мск) в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима, очаг залегал на глубине 30 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

2 апреля управление по ликвидации последствий стихийных бедствий заявляло, что землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в провинции Кастамону на севере Турции. Подземные толчки зарегистрированы в районе Ихсангази.