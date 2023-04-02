$76.45+0.1482.39-0.75
51 минуту назад

ESMC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

Газета.Ruиещё 2

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (ESMC) заявили, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщается на сайте центра.

ESMC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что землетрясение зарегистрировано в 8.40 по времени UTC (11.40 мск) в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима, очаг залегал на глубине 30 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

2 апреля управление по ликвидации последствий стихийных бедствий заявляло, что землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в провинции Кастамону на севере Турции. Подземные толчки зарегистрированы в районе Ихсангази.

Накануне в ESMC сообщали, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло недалеко от Пятигорска. Эпицентр располагался в 99 км к северо-востоку от города и в 23 к северо-востоку от Зеленокумска.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий