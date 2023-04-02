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10 минут назад

Семилетний ребенок утонул в бассейне в Москве

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Семилетний ребенок утонул в одном из бассейнов в Москве во время первого занятия по плаванию. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает SHOT.

Семилетний ребенок утонул в бассейне в Москве
Фото: МослентаМослента

Мальчик отправился в спортивную школу в столичном районе Ховрино накануне вечером. Первоклассник прыгнул в бассейн и не вынырнул. Когда его обнаружили и достали из воды, мальчик уже был без сознания.

Прибывшие на место медики повезли его в больницу, но школьник скончался по дороге в машине скорой помощи. Предварительный диагноз: утопление. Полиция начала проверку.

По данным Главного следственного управления СК России по столице, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Ранее спортсмен утонул в бассейне московского фитнес-клуба в районе Южное Бутово во время раннего утреннего заплыва. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Происшествия,Следственный комитет,
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