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53 минуты назад

В Херсонской области раскрыли ячейку террористов

Lenta.ruиещё 2

Правоохранительные органы в Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, планировавших совершить теракты в людных местах в городе Новая Каховка. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В Херсонской области раскрыли ячейку террористов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в субботу, 1 апреля, в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов. Они пытались организовать теракты в местах массового скопления людей в Новой Каховке.

«Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме. Взрывчатые вещества изъяты и уничтожены», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль.

Происшествия,Владимир Сальдо,Александр Богомаз,
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