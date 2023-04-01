Россиянина задержали за жестокую расправу над щенком

«В настоящее время гражданин доставлен в отдел полиции для разбирательства. Труп животного направлен в ветеринарную клинику для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления», — рассказали в ведомстве.