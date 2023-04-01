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20 минут назад

РЕН ТВ: в Пензе мать задушила спящего сына в больнице

Газета.Ruиещё 1

В Пензе мать задушила своего годовалого сына в больнице, пока он спал. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Россиянка задушила спящего сына в больнице
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Мать с сыном с конца января лежали в инфекционном отделении больницы. Вечером 30 марта 24-летняя женщина подошла к спящему ребенку и задушила его", - сообщил источник.

Мальчик умер. Женщину задержали правоохранительные органы, известно, что ранее она не привлекалась к ответственности.

25 марта сообщалось, что в Екатеринбурге мать убила своих двоих детей, а после этого покончила с собой. Детям было восемь и пять лет, их отец на момент преступления был на работе.

Ранее стало известно о том, что в Белгороде женщина задушила детей автомобильным ремнем и покончила с собой из-за семейной ссоры. По данным ведомства, 13 августа 2022 года женщина поссорилась с родственниками и решила убить своих детей.

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