Россиянка задушила спящего сына в больнице

В Пензе мать задушила своего годовалого сына в больнице, пока он спал. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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"Мать с сыном с конца января лежали в инфекционном отделении больницы. Вечером 30 марта 24-летняя женщина подошла к спящему ребенку и задушила его", - сообщил источник.

Мальчик умер. Женщину задержали правоохранительные органы, известно, что ранее она не привлекалась к ответственности.

25 марта сообщалось, что в Екатеринбурге мать убила своих двоих детей, а после этого покончила с собой. Детям было восемь и пять лет, их отец на момент преступления был на работе.