Стая собак напала на ребенка во дворе жилого комплекса в Воронеже

Жительница Воронежа рассказала в группе "Типичный Воронеж" в соцсети "ВКонтакте", что во дворе одного из жилых комплексов города стая собак напала на ребенка, что попало на видео камер наблюдения.

На видео видно, как ребенок бежит к месту, где находятся несколько собак, которые затем на него набрасываются, после чего очевидцы прогоняют животных.

По словам опубликовавшей видеозапись женщины, нападение произошло 31 марта. Ребенок получил рваные раны.

Она отметила, что местная администрация не отреагировала на жалобы, связанные с бродячими собаками. Жителям отвечали, что собаки чипированы.