$76.45+0.1482.39-0.75
5 минут назад

В Подольске работника шиномонтажа убило взорвавшееся колесо

Газета.Ru

В подмосковном Подольске 34-летний сотрудник шиномонтажа погиб из-за взрыва колеса от грузового автомобиля, сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел внутри мастерской и был зафиксирован на видео установленной там камерой наблюдения. Во время ремонта установленное на станок колесо разгерметизировалось, и отлетевшее металлическое бортовое кольцо попало в мужчину. В этот момент он осматривал шину и после удара упал на пол. От полученной травмы рабочий скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Находившийся рядом с шиномонтажником другой человек не пострадал.

В центре Волгограда оторвавшееся от легковушки колесо вылетело на встречку

Ранее стало известно, что в Щербинке 25-летняя девушка погибла в результате наезда "КамАЗа".

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий