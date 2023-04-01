В Подольске работника шиномонтажа убило взорвавшееся колесо

Инцидент произошел внутри мастерской и был зафиксирован на видео установленной там камерой наблюдения. Во время ремонта установленное на станок колесо разгерметизировалось, и отлетевшее металлическое бортовое кольцо попало в мужчину. В этот момент он осматривал шину и после удара упал на пол. От полученной травмы рабочий скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Находившийся рядом с шиномонтажником другой человек не пострадал.