Тело пропавшего ребенка из Флориды нашли во рту аллигатора

В американском городе Сент-Питерсберг (штат Флорида) полицейские обнаружила тело двухлетнего мальчика, числившегося ранее пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные городской полиции.
В материале указывается, что 30 марта сотрудники полиции нашли мать этого ребенка убитой. Поиски пропавшего мальчика велись до тех пор, пока кто-то не сообщил правоохранителям об аллигаторе, замеченным в парке "с чем-то в пасти". Полицейским удалось найти и убить рептилию, в пасти которой оказались останки пропавшего ребенка. Судмедэксперты устанавливают причину его смерти.
Ранее стало известно, что во Флориде мужчина был укушен аллигатором, поджидавшим у его входной двери дома. Пострадавший получил укус в верхнюю область бедра. Животное удалось поймать и усыпить.