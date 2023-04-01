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26 минут назад

Тело пропавшего двухлетнего мальчика из Флориды нашли во рту аллигатора

Газета.Ru

В американском городе Сент-Питерсберг (штат Флорида) полицейские обнаружила тело двухлетнего мальчика, числившегося ранее пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные городской полиции.

Тело пропавшего ребенка из Флориды нашли во рту аллигатора
Фото: ShutterstockShutterstock

В материале указывается, что 30 марта сотрудники полиции нашли мать этого ребенка убитой. Поиски пропавшего мальчика велись до тех пор, пока кто-то не сообщил правоохранителям об аллигаторе, замеченным в парке "с чем-то в пасти". Полицейским удалось найти и убить рептилию, в пасти которой оказались останки пропавшего ребенка. Судмедэксперты устанавливают причину его смерти.

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Ранее стало известно, что во Флориде мужчина был укушен аллигатором, поджидавшим у его входной двери дома. Пострадавший получил укус в верхнюю область бедра. Животное удалось поймать и усыпить.

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