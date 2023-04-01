Тело пропавшего ребенка из Флориды нашли во рту аллигатора

В американском городе Сент-Питерсберг (штат Флорида) полицейские обнаружила тело двухлетнего мальчика, числившегося ранее пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные городской полиции.

В материале указывается, что 30 марта сотрудники полиции нашли мать этого ребенка убитой. Поиски пропавшего мальчика велись до тех пор, пока кто-то не сообщил правоохранителям об аллигаторе, замеченным в парке "с чем-то в пасти". Полицейским удалось найти и убить рептилию, в пасти которой оказались останки пропавшего ребенка. Судмедэксперты устанавливают причину его смерти.