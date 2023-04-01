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17 минут назад

В Москве женщина оказалась в больнице после похода в аптеку

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Женщина оказалась в московской больнице после похода в аптеку на улице Краснодарская. Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник.

В Москве женщина оказалась в больнице после похода в аптеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что россиянка провалилась сквозь крыльцо перед входом в помещение под тяжестью собственного веса, когда поднималась по ступенькам.

На данный момент пострадавшая была госпитализирована в столичную клиническую больницу имени Демихова. У нее диагностировали травму живота.

Ранее зимний набор веса объяснила врач-диетолог Татьяна Мещерякова. По ее словам, этому способствуют частые перекусы и более углеводная еда.

Происшествия,Татьяна Мещерякова,
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