Во время раздачи милостыни в Пакистане произошла смертельная давка

В Пакистане во время раздачи милостыни в Рамадан произошла давка, в которой погибло не менее девяти человек. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на AFP.

Уточняется, что трагедия произошла на юге Пакистана, в Карачи. На место раздачи милостыни по случаю Рамадана ворвалась толпа. В результате возникшей давки погибли шесть женщин и трое детей. Согласно сообщениям очевидцев, во время раздачи началась драка и толчея.

Сообщается, что полиция арестовала нескольких сотрудников фабрики, на которой происходила раздача. Их обвиняют в том, что они не уведомили соответствующие органы о предстоящем мероприятии, из-за чего сотрудники правоохранительных ведомств не обеспечили должный контроль во время раздачи.