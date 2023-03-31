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11 минут назад

В давке во время раздачи милостыни в Пакистане погибло не менее 9 человек

Елена Прошина

В Пакистане во время раздачи милостыни в Рамадан произошла давка, в которой погибло не менее девяти человек. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на AFP.

Во время раздачи милостыни в Пакистане произошла смертельная давка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что трагедия произошла на юге Пакистана, в Карачи. На место раздачи милостыни по случаю Рамадана ворвалась толпа. В результате возникшей давки погибли шесть женщин и трое детей. Согласно сообщениям очевидцев, во время раздачи началась драка и толчея.

Сообщается, что полиция арестовала нескольких сотрудников фабрики, на которой происходила раздача. Их обвиняют в том, что они не уведомили соответствующие органы о предстоящем мероприятии, из-за чего сотрудники правоохранительных ведомств не обеспечили должный контроль во время раздачи.

Ранее 29 мигрантов погибли при попытке попасть в Европу.

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