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38 минут назад

Россиянина обвиняют в том, что он перерезал горло собаке в новогоднюю ночь

Газета.Ru

Житель Пскова убил животное, нанеся ему несколько ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Россиянина обвиняют в том, что он перерезал горло собаке в новогоднюю ночь
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным следствия, 31 декабря 2022 года недалеко от дома на улице Черняховского обвиняемый убил собаку из хулиганских побуждений.

34-летний мужчина причинил псу боль и страдания, которые привели к его гибели. Злоумышленник дважды ударил собаку ножом дважды в область шеи, а еще один удар нанес в область грудной клетки.

В настоящее время уголовное дело передано в мировой суд Пскова. Санкция по данному составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону полицейские нашли подростка, засунувшего пса в стиральную машину.

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