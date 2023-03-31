Россиянина обвиняют в том, что он перерезал горло собаке в новогоднюю ночь

Житель Пскова убил животное, нанеся ему несколько ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

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По данным следствия, 31 декабря 2022 года недалеко от дома на улице Черняховского обвиняемый убил собаку из хулиганских побуждений.

34-летний мужчина причинил псу боль и страдания, которые привели к его гибели. Злоумышленник дважды ударил собаку ножом дважды в область шеи, а еще один удар нанес в область грудной клетки.

В настоящее время уголовное дело передано в мировой суд Пскова. Санкция по данному составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.