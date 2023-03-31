В Швейцарии произошли две железнодорожных катастрофы подряд

В кантоне Берн (Швейцария) в пятницу, 31 марта, сошли с рельсов два поезда. В результате инцидентов есть пострадавшие, пишет 24 heures.

Фото: t.me/c/1556878897/101466 t.me/c/1556878897/101466

По данным издания, железнодорожные катастрофы произошли в период с 16:30 до 17:00 (17:30-18:00 мск). На месте аварий работают специалисты экстренных служб.

Уточняется, что вторая авария произошла примерно в 15 км от первого места крушения.

В первой катастрофе пострадали четыре человека. Во второй, по предварительным данным, один человек получил серьезные травмы.