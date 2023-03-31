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48 минут назад

В Швейцарии произошли две железнодорожных катастрофы подряд

Илья Родин

В кантоне Берн (Швейцария) в пятницу, 31 марта, сошли с рельсов два поезда. В результате инцидентов есть пострадавшие, пишет 24 heures.

В Швейцарии произошли две железнодорожных катастрофы подряд
Фото: t.me/c/1556878897/101466t.me/c/1556878897/101466

По данным издания, железнодорожные катастрофы произошли в период с 16:30 до 17:00 (17:30-18:00 мск). На месте аварий работают специалисты экстренных служб.

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Уточняется, что вторая авария произошла примерно в 15 км от первого места крушения.

В первой катастрофе пострадали четыре человека. Во второй, по предварительным данным, один человек получил серьезные травмы.

Причина крушения поездов пока не называется. Вместе с тем, напомнил автор статьи, утром компания MeteoSwiss предупредила о скорости ветра от 80 до 110 км/ч на равнине и от 100 до 140 км/ч в горах.

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