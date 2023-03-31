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48 минут назад

Суд арестовал замгубернатора НАО Блощинского по делу о получении взятки в 2 млн рублей

ТАСС

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки в 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

Замгубернатора НАО Блощинского арестовали по делу о взятке
Фото: Андрей Блощинский/VKАндрей Блощинский/VK

"Арестован на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда, Блощинский заключен под стражу до 29 мая.

СК сообщил о задержании замгубернатора НАО

Уголовное дело в отношении заместителя губернатора НАО возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение". В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 млн рублей.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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