Замгубернатора НАО Блощинского арестовали по делу о взятке

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки в 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

Уголовное дело в отношении заместителя губернатора НАО возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение". В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 млн рублей.