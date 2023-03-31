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1 час назад

Российский военный во время мобилизации сбежал из воинской части и получил срок

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации. Об этом в пятницу, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Военный во время мобилизации сбежал из воинской части и получил срок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как установил суд, в ноябре 2022 года проходивший службу по контракту в звании рядового россиянин покинул воинскую часть и успешно скрывался до февраля 2023 года. Приговор — пять с половиной лет колонии общего режима.

После того, как 24 сентября 2022 года были внесены изменения в статьи о воинских преступлениях, гарнизонный военный суд вынес уже 10 приговоров военным, временно уклонившимся от исполнения воинских обязанностей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

21 марта в Верховном суде России определили условия для оправдания дезертиров.

Происшествия,Верховный суд,
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