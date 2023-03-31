В Москве задержали избивших бездомного в переходе метро подростков

В Москве задержали троих молодых людей, которые избили бездомного в переходе метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

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Установлено, что ночью 27 марта подростки 2004, 2006 и 2007 годов рождения достали телескопические дубинки и напали с ними на бездомного. В результате пострадавшему потребовалась госпитализация.

В отношении молодых россиян возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В настоящее время фигуранты доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранта меры пресечения», — рассказали в пресс-службе ведомства.