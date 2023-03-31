Пираты захватили часть экипажа танкера в Гвинейском заливе

Корабль ВМС Франции обнаружил захваченный пиратами в Гвинейском заливе 25 марта танкер Monjasa Reformer под флагом Либерии , часть его экипажа взята в заложники. Об этом сообщил в пятницу владелец судна - датская компания Monjasa.

"При приближении французского корабля пираты покинули танкер, взяв с собой нескольких членов экипажа, - приводит слова руководства компании Agence France-Presse . - Все остальные члены команды находятся в безопасности, их самочувствие хорошее". Число похищенных и их гражданство не раскрываются. На момент высадки пиратов на борт танкера на нем находились 16 моряков.

Танкер был обнаружен кораблем ВМС Франции 30 марта у берегов Сан-Томе и Принсипи. Он двигался с отключенной связью. Танкер был взят на абордаж в минувшую субботу в 260 км от порта Пуэнт-Нуар на южном побережье Республики Конго. На борту судна находится партия дизеля.

Прибрежные страны Африки предприняли в последние два года значительные усилия по обеспечению безопасного плавания в Гвинейском заливе. Тем не менее он продолжает оставаться опасной зоной Мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе произошло 19 случаев пиратских захватов судов по сравнению с 35 в 2021 году и 84 в 2020 году.