Двух военных обвинили в непредотвращении нападения ВСУ на территорию РФ

Уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства, что повлекло тяжкие последствия, возбуждено в отношении двух российских военнослужащих. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе судов, уголовное дело имеет гриф секретности. В то же время "Коммерсантъ" со ссылкой на следствие и источники пишет, что один из офицеров своими действиями не предотвратил нападение ВСУ на территорию РФ в Белгородской области весной 2022 года, сопровождавшееся массовой гибелью и ранениями военнослужащих, а также уничтожением и повреждением боевой техники.

"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд сегодня огласил два постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства)", - говорится в сообщении.

Одному из обвиняемых срок содержания под стражей продлен до 2 июля включительно, второму - до 5 мая (известно, что под стражей он находится с мая прошлого года). Ходатайства о продлении поступили в военный суд 27 марта.