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37 минут назад

Пятилетний мальчик застрелил 16-ти месячного брата в США

Вечерняя Москва

Пятилетний мальчик в городе Лафаетт в американском штате Индиана убил 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 30 марта, сообщило издание NY Post.

Пятилетний мальчик застрелил 16-ти месячного брата в США
Фото: shutterstockshutterstock

— Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы, — сказано в статье.

Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, спасти ребенка было уже невозможно.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится расследование произошедшего.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в школе, расположенной в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом 28 марта сообщил представитель силовых структур Дон Аарон. Уточняется, что погибли трое учеников и трое учителей.

10 марта в районе Альстердорф в Гамбурге произошла стрельба. По неподтвержденной информации Hamburger Morgenpost, стрелкам удалось скрыться с места преступления. В результате инцидента пострадали не менее 24 человек. Сам стрелок, предположительно, покончил с собой.

Происшествия,Стрельба в школе,
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