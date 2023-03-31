Пятилетний мальчик застрелил 16-ти месячного брата в США

Пятилетний мальчик в городе Лафаетт в американском штате Индиана убил 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 30 марта, сообщило издание NY Post.

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— Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы, — сказано в статье.

Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, спасти ребенка было уже невозможно.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится расследование произошедшего.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в школе, расположенной в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом 28 марта сообщил представитель силовых структур Дон Аарон. Уточняется, что погибли трое учеников и трое учителей.