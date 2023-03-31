Пятилетний мальчик застрелил 16-ти месячного брата в США

Пятилетний мальчик в городе Лафаетт в американском штате Индиана убил 16-ти месячного брата, выстрелив в него из огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 30 марта, сообщило издание NY Post.
— Мальчик 16-ти месяцев был насмерть застрелен своим пятилетним братом после того, как более взрослый ребенок нашел пистолет в апартаментах на северо-западе Индианы, — сказано в статье.
Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, спасти ребенка было уже невозможно.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится расследование произошедшего.
Шесть человек погибли в результате стрельбы в школе, расположенной в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом 28 марта сообщил представитель силовых структур Дон Аарон. Уточняется, что погибли трое учеников и трое учителей.
10 марта в районе Альстердорф в Гамбурге произошла стрельба. По неподтвержденной информации Hamburger Morgenpost, стрелкам удалось скрыться с места преступления. В результате инцидента пострадали не менее 24 человек. Сам стрелок, предположительно, покончил с собой.