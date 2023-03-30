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23 минуты назад

Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС в четырех районах региона

Илья Родин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пояснил в своем Telegram-канале, что в связи со сложившейся в регионе сложной ситуацией принял решение ввести режим ЧС в городе Шахты, а также Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС в четырех районах региона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голубев подчеркнул, что в регионе очень тяжелые погодные условия. Он отметил, что область работает в режиме ЧС.

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В частности, уточнил губернатор, мобилизованы региональные и муниципальные службы. На помощь застрявшим на трассе водителям направлена тяжелая техника.

В рамках мер по оказанию помощи водителям и их семьям, на 925, 960, 969 км трассы М4 «Дон», а также на 362-м км трассы А-260 развернуты пункты обогрева.

Голубев заметил, что постоянно мониторит ситуацию на трассах.

Кроме того, рассказал губернатор, региональные власти принимают меры по решению проблемы с электричеством. Он добавил, что к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады (1244 человека и 640 единиц техники).

Происшествия,Василий Голубев,
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