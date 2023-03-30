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30 минут назад

Задержанный по подозрению в убийстве матери мужчина заявлял об ее исчезновении

Газета.Ruиещё 1

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, признался в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Задержанный по подозрению в убийстве матери мужчина заявлял об ее исчезновении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 23 марта житель Москвы задушил свою мать, находясь в гараже на Походном проезде на северо-западе столицы. Он убедился, что женщина мертва, и вывез тело на автомобиле в Рязанскую область.

25 марта мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что его мать пропала. Правоохранительные органы провели проверку и установили причастность заявителя к совершению преступлению, предусмотренного статьей «Убийство».

Злоумышленник 1974 года рождения был задержан и признался в убийстве следователю Хорошевского межрайонного следственного отдела.

К настоящему времени осуществлена проверка показаний подозреваемого. Находясь на месте преступления, он рассказал и показал следователям, как именно совершил его.

Вскоре фигурант будет заключен под стражу по ходатайству следствия. Расследования дела продолжается.

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