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37 минут назад

Россиянину дали шесть лет за гибель девяти человек от суррогатного алкоголя

Lenta.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре суд приговорил к шести годам лишения свободы 37-летнего индивидуального предпринимателя за гибель девяти человек от суррогатного алкоголя. Об этом в четверг, 30 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянину дали шесть лет за гибель девяти человек от суррогатного алкоголя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 238 («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший смерть двух и более лиц») и части 1 статьи 171.3 («Незаконный оборот алкогольной продукции») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с ноября 2018 по январь 2022 года бизнесмен и его знакомый из Тюмени без лицензии на розничную продажу алкоголя покупали на территории склада «Сибирский» в Тюмени спиртосодержащую продукцию с наименованием «Царская охота», «Родники Сибири» и других наименований, а затем реализовывали в продуктовом магазине «Ника» в поселке Кондинское. Всего они закупили 4 тысячи бутылок по 0,5 литра.

Бутылки не имели документов, подтверждающих качество и безопасность алкоголя. Так, часть приобретенной 5 января 2022 года продукции содержала метиловый спирт. После употребления этого алкоголя 16 жителей получили отравление. В результате чего девять граждан скончались, четыре получили тяжкий вред здоровью, три — легкий вред здоровью.

Отмечается, что подельник осужденного из Тюменской области скончался. Три продавщицы магазина «Ника» получили условный срок.

Происшествия,Следственный комитет,
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