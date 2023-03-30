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1 час назад

СКР возбудил дело против пенсионера за нападение на сотрудников полиции

Lenta.ruиещё 1

В Тульской области следователи возбудили дело в отношении 62-летнего пенсионера, плеснувшего горящую жидкость в полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

СКР возбудил дело против пенсионера за нападение на сотрудников полиции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дело возбуждено по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. Фигурантом оказался Сергей Б., уточняет попало на видео. Отмечается, что из дома вынесли неизвестного на носилках. Двое полицейских получили ожоги.

Известно, что нападавший сейчас госпитализирован.

Происшествия,Следственный комитет,
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