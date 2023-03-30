СКР возбудил дело против пенсионера за нападение на сотрудников полиции

В Тульской области следователи возбудили дело в отношении 62-летнего пенсионера, плеснувшего горящую жидкость в полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.
Дело возбуждено по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.
ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. Фигурантом оказался Сергей Б., уточняет попало на видео. Отмечается, что из дома вынесли неизвестного на носилках. Двое полицейских получили ожоги.
Известно, что нападавший сейчас госпитализирован.