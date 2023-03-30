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19 минут назад

СК сообщил о задержании заместителя губернатора НАО по подозрению во взятке

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Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Ненецкого автономного округа (НАО) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

СК сообщил о задержании замгубернатора НАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту, реализуемому в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в размере около 2 млн рублей.

В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Происшествия,Следственный комитет,
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