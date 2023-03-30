СК сообщил о задержании замгубернатора НАО

Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Ненецкого автономного округа (НАО) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту, реализуемому в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в размере около 2 млн рублей.