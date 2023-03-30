В Татарстане разгерметизировался этанопровод

В 12.24 30.03.2023 года от диспетчера ООО «Газпром трансгаз Казань» поступило сообщение о разгерметизации этанопровода «Миннибаево — Казань» диаметром 500 мм. (слабое образование пузырей на водной поверхности) в затопленной пойменной части реки Кама вблизи с. Балахчино Алексеевского муниципального района, предварительное расстояние до населенного пункта 1 км, — говорится в сообщении.