В Татарстане разгерметизировался этанопровод

В Татарстане произошла разгерметизация этанопровода «Миннибаево — Казань», сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте. Уточняется, что инцидент произошел в затопленной пойменной части реки Кама.
В 12.24 30.03.2023 года от диспетчера ООО «Газпром трансгаз Казань» поступило сообщение о разгерметизации этанопровода «Миннибаево — Казань» диаметром 500 мм. (слабое образование пузырей на водной поверхности) в затопленной пойменной части реки Кама вблизи с. Балахчино Алексеевского муниципального района, предварительное расстояние до населенного пункта 1 км, — говорится в сообщении.
К устранению ЧС привлекли от Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСРЧ) 74 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС двух спасателей и одну единицу техники.