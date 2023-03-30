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59 минут назад

В Татарстане разгерметизировался этанопровод

News.ru

В Татарстане произошла разгерметизация этанопровода «Миннибаево — Казань», сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте. Уточняется, что инцидент произошел в затопленной пойменной части реки Кама.

В Татарстане разгерметизировался этанопровод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 12.24 30.03.2023 года от диспетчера ООО «Газпром трансгаз Казань» поступило сообщение о разгерметизации этанопровода «Миннибаево — Казань» диаметром 500 мм. (слабое образование пузырей на водной поверхности) в затопленной пойменной части реки Кама вблизи с. Балахчино Алексеевского муниципального района, предварительное расстояние до населенного пункта 1 км, — говорится в сообщении.

К устранению ЧС привлекли от Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСРЧ) 74 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС двух спасателей и одну единицу техники.

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