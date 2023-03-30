Суд арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича

Лефортовский суд в Москве арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как сообщил ТАСС, дело корреспондента маркировано грифом «совершенно секретно». Известно, что сам подозреваемый вину не признает.

Корреспондента задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Как сообщили в ФСБ, гражданин США передавал правительству своей страны данные о деятельности одного из секретных предприятий военно-промышленного комплекса.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».