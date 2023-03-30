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49 минут назад

Суд в Москве приговорил пенсионера к семи годам колонии за комментарии в соцсети

BFM.RU

Тимирязевский суд Москвы приговорил пенсионера Михаила Симонова к семи годам колонии. Он был признан виновным в распространении фейков о российской армии. Речь идет о его комментариях во «ВКонтакте» о бомбардировках Киева и Мариуполя, сообщает Русская служба ВВС в телеграм-канале.

Пенсионера приговорили к семи годам колонии за комментарии в соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд согласился с обвинением, которое запросило для Симонова семи лет лишения свободы. Дело Симонова, по данным СМИ, было расследовано за 12 дней.

По словам адвоката пенсионера, на странице мужчины было всего два подписчика, а посты были удалены еще летом.

Происшествия,Михаил Симонов,
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