Пенсионера приговорили к семи годам колонии за комментарии в соцсети

Тимирязевский суд Москвы приговорил пенсионера Михаила Симонова к семи годам колонии. Он был признан виновным в распространении фейков о российской армии. Речь идет о его комментариях во «ВКонтакте» о бомбардировках Киева и Мариуполя, сообщает Русская служба ВВС в телеграм-канале.

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Суд согласился с обвинением, которое запросило для Симонова семи лет лишения свободы. Дело Симонова, по данным СМИ, было расследовано за 12 дней.