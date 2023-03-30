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30 минут назад

СМИ: в Миннесоте поезд с этанолом сошел с рельсов

ТАСС

Поезд, принадлежащий железнодорожной компании BNSF Railway, сошел с рельсов в ночь на четверг на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай (штат Миннесота). Как сообщил телеканал KARE, жители окрестностей были эвакуированы.

В США поезд с этанолом сошел с рельсов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям шерифа округа, инцидент произошел около 01:00 (09:00 мск). Несколько вагонов, в которых транспортировались этанол и кукурузный сироп, загорелись. Власти попросили жителей покинуть свои дома в радиусе примерно 800 метров от места происшествия. На месте были развернуты бригады пожарной службы и неотложной медицинской помощи.

Сведения о причинах произошедшего и возможных пострадавших не приводятся.

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