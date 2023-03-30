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В Екатеринбурге за шпионаж задержали корреспондента Wall Street Journal

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ФСБ задержала в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Екатеринбурге задержали корреспондента Wall Street Journal
© ТАСС

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге", - отметили в ФСБ.

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