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1 час назад

Baza: артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с наркотиками

Газета.Ru

Артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с тремя свертками наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Артиста балета задержали с наркотиками в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что ночью 26 марта машину танцовщика остановили на Шоссе Энтузиастов. Сотрудники ДПС обыскали его и автомобиль и нашли в куртке артиста три свертка с амфетамином общим весом 2,54 г.

Мужчину, по данным издания, задержали. Вес, найденный у Попкова, считается крупным, поэтому ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Наркокурьер умер в самолете по дороге из Венесуэлы в Москву

Ранее сообщалось, что житель Москвы попытался в животе ввезти в Россию 777 граммов наркотиков, но скончался в результате передозировки на борту самолета. По данным источника, 59-летний россиянин летел из города Порламар в Венесуэле в Москву. Во время перелета самочувствие мужчины резко ухудшилось, и он скончался.

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