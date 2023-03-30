Артиста балета задержали с наркотиками в Москве

Артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с тремя свертками наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что ночью 26 марта машину танцовщика остановили на Шоссе Энтузиастов. Сотрудники ДПС обыскали его и автомобиль и нашли в куртке артиста три свертка с амфетамином общим весом 2,54 г.
Мужчину, по данным издания, задержали. Вес, найденный у Попкова, считается крупным, поэтому ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что житель Москвы попытался в животе ввезти в Россию 777 граммов наркотиков, но скончался в результате передозировки на борту самолета. По данным источника, 59-летний россиянин летел из города Порламар в Венесуэле в Москву. Во время перелета самочувствие мужчины резко ухудшилось, и он скончался.