Артиста балета задержали с наркотиками в Москве

Артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с тремя свертками наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

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Утверждается, что ночью 26 марта машину танцовщика остановили на Шоссе Энтузиастов. Сотрудники ДПС обыскали его и автомобиль и нашли в куртке артиста три свертка с амфетамином общим весом 2,54 г.

Мужчину, по данным издания, задержали. Вес, найденный у Попкова, считается крупным, поэтому ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.