Московского профессора обманули на полмиллиона рублей

На полмиллиона рублей обманули мошенники профессора, декана Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова Елену Сергеенко, сообщает Mash. Они позвонили ей, представились сотрудниками Министерства здравоохранения и потребовали большие деньги на развитие столичного вуза, пригрозив при этом увольнением.

Сергеенко поверила, что деньги действительно нужны для университета и продолжила общение с аферистами в мессенджере, пообещав никому об этом не рассказывать. Мошенники требовали у нее 700 тысяч рублей. Женщина трижды перевела им по 100 тысяч, потом еще 200, занятые у знакомой.

Когда Сергеенко призналась аферистам, что больше не сможет добыть ни копейки, они пропали. Поняв, что ее обманули, декан обратилась в полицию.