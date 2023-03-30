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1 час назад

Московского профессора обманули на полмиллиона рублей

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На полмиллиона рублей обманули мошенники профессора, декана Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова Елену Сергеенко, сообщает Mash. Они позвонили ей, представились сотрудниками Министерства здравоохранения и потребовали большие деньги на развитие столичного вуза, пригрозив при этом увольнением.

Московского профессора обманули на полмиллиона рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сергеенко поверила, что деньги действительно нужны для университета и продолжила общение с аферистами в мессенджере, пообещав никому об этом не рассказывать. Мошенники требовали у нее 700 тысяч рублей. Женщина трижды перевела им по 100 тысяч, потом еще 200, занятые у знакомой.

Когда Сергеенко призналась аферистам, что больше не сможет добыть ни копейки, они пропали. Поняв, что ее обманули, декан обратилась в полицию.

Ранее в Москве 89-летнего профессора РГГУ Виктора Финна мошенники обманули на два миллиона рублей.

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