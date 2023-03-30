Тело второго утонувшего мальчика нашли в Финском заливе в Петербурге

В Финском заливе в Санкт-Петербурге нашли тело второго утонувшего мальчика. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее сообщалось, что двое детей восьми и 11 лет вышли на прогулку в районе Васильевского острова и не вернулись. Впоследствии тело младшего из них было найдено в полынье залива.

По информации издания, оба мальчика были найдены спасателями. Сейчас выясняются обстоятельства смерти детей. Предположительно, они могли могли утонуть.