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19 минут назад

Тигр отгрыз россиянину руку

Lenta.ru

В Хабаровском крае амурский тигр напал на рабочего и отгрыз ему руку. Об этом сообщил источник «Известий».

Тигр отгрыз россиянину руку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, хищник практически разорвал руку россиянина, в связи с чем его доставили в краевую больницу №1 имени Сергеева, где экстренно ампутировали руку.

Не сообщается, где именно тигр напал на мужчину. Обстоятельства происшествия выясняются.

Это не первый случай нападения тигра на людей в Хабаровском крае. В феврале тигр напал на двух молодых охотников. Тогда хищник набрел на охотничью сторожку, разбил окно и набросился на находившихся там мужчин, один из которых убил тигра из ружья. Одному из охотников тигр разорвал спину — хищник в момент нападения был худым и голодным.

Под Хабаровском тигр-людоед ворвался в зимовье и напал на людей

До этого в труднодоступной местности Советско-Гаванского района нашли растерзанное тигром тело охотника. Погибшим оказался житель Сахалина — он приезжал в российский регион для охоты.

Амурские тигры, случаи нападения которых на людей и животных в Хабаровском крае участились, занесены в Международную Красную книгу. Эти хищники в России обитают, помимо Хабаровского края, в Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области.

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