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16 минут назад

Число жертв пожара на пассажирском судне на Филиппинах достигло 31

Москва24иещё 8

В результате возгорания на пассажирском судне Lady Mary Joy 3 на Филиппинах погиб 31 пассажир. Об этом информирует австралийское агентство AAP со ссылкой на губернатора провинции Басилана Джима Хатанама.

Число жертв пожара на судне на Филиппинах достигло 31
Фото: m24.rum24.ru

Именно у побережья Басилана случилось данное ЧП. На судне находились порядка 250 пассажиров.

Пожар на корабле Lady Mary Joy 3 вспыхнул в ночью 30 марта. До этого сообщалось о 12 смертях, трое из них – дети. Судно следовало в город Джоло провинции Сулу из порта Замбоанга на юге Филиппин. По информации СМИ, 23 человека с ожогами и другими ранами были госпитализированы.

Между тем в пресс-атташе диппредставительства РФ в республике Нина Пракапович заявила, что в посольство не поступали данные о россиянах, которые погибли или пострадали после возгорания на пассажирском судне. Она подчеркнула, что послы продолжают следить за инцидентом.

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