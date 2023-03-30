Число жертв пожара на судне на Филиппинах достигло 31

В результате возгорания на пассажирском судне Lady Mary Joy 3 на Филиппинах погиб 31 пассажир. Об этом информирует австралийское агентство AAP со ссылкой на губернатора провинции Басилана Джима Хатанама.

Фото: m24.ru m24.ru

Именно у побережья Басилана случилось данное ЧП. На судне находились порядка 250 пассажиров.

Пожар на корабле Lady Mary Joy 3 вспыхнул в ночью 30 марта. До этого сообщалось о 12 смертях, трое из них – дети. Судно следовало в город Джоло провинции Сулу из порта Замбоанга на юге Филиппин. По информации СМИ, 23 человека с ожогами и другими ранами были госпитализированы.