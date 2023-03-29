25-летняя участница конкурса красоты умерла на работе

Участница конкурса красоты из Великобритании Джессика Уолли умерла в возрасте 25-лет во время работы на конюшне. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Jessica Whalley/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Jessica Whalley/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уточняется, что Уолли работала в конюшне транспортным менеджером, а также занималась конным спортом. Как рассказали свидетели произошедшего, девушка работала в стойлах, когда внезапно потеряла сознание. Прибывшие на место медики не смогли привести девушку в чувство – через какое-то время Уолли умерла. Причина смерти не уточняется, но в полиции не посчитали смерть девушки подозрительной.

Напомним, что в 2019 году Уолли участвовала в конкурсе красоты Miss Tourism Universe от Великобритании и вошла в первую десятку лидеров.