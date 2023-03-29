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57 минут назад

СК: Сожитель убитой на севере Москвы девушки признал свою вину в ходе допроса

Агентство «Москва»иещё 3

Задержанный по подозрению в убийстве девушки в квартире на севере Москвы мужчина признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

СК: Сожитель убитой на севере Москвы девушки признал свою вину в ходе допроса
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«В настоящее время молодой человек доставлен в подразделение столичного СК, где в ходе допроса он признал вину, пояснив следователю, что убийство своей девушки совершил, находясь в наркотическом опьянении», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем 29 марта в квартире дома на Бескудниковском бульваре было найдено тело 24-летней девушки с множественными ножевыми ранениями, в том числе в области шеи. Труп обнаружила мать собственника квартиры, в которой проживала убитая со своим сожителем. Ход расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») контролируется столичной прокуратурой. Подозреваемый в убийстве 26-летний сожитель девушки был задержан при попытке выехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе.

Происшествия,Следственный комитет,
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