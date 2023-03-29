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30 минут назад

В Москве раскрыто убийство четырехлетней давности

Елена Прошина

В Москве раскрыли убийство 45-летней Алины Межняковой в парке «Лосиный остров», которое произошло в 2019 году. Преступником оказался 34-летний мужчина, который ранее отбывал наказание в колонии за кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

В Москве раскрыто убийство четырехлетней давности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что убийство произошло в ноябре 2019 году.

Преступник, находясь на территории парка «Лосиный остров», подошел к женщине и нанес множественные ножевые ранения, в том числе в области жизненно важных органов, от которых она скончалась на месте. При этом мужчина и жертва не были знакомы. Затем преступник спрятал тело в бетонной трубе возле деревьев, где его и нашли, выкинул в реку нож и скрылся. На месте также были зафиксированы следы от колес машины и волочения.

«Чтобы установить личность преступника следователи и криминалисты проверили более 200 лиц, у которых были получены образцы для сравнительного исследования, которые затем направлялись на сравнительные молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в тексте.

В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном и дал подробные показания обстоятельств произошедшего.

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