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54 минуты назад

В Барвихе ограбили коттедж топ-менеджера PPF Real Estate

ТАСС

Неизвестный ограбил коттедж гендиректора российского отделения международной инвестиционной группы PPF Real Estate Мартина Шаффера в Барвихе, похитив деньги и драгоценности на 20 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

В Барвихе ограбили коттедж топ-менеджера PPF Real Estate
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ночь на среду неизвестный проник в дом Мартина Шаффера в элитном поселке в Барвихе, откуда похитил ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 млн рублей. Хозяева вместе с детьми в момент преступления спали в коттедже, обнаружили ограбление только утром", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление было тщательно спланировано, все камеры возле коттеджа сбиты и проследить путь злоумышленника невозможно.

"В настоящее время среди похищенных предметов из дома гендиректора российского отделения международной инвестиционной группы PPF Real Estate значатся часы от Hublot и Patek Philippe, а также украшения от Cartier", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что в настоящее время по факту противоправных действий в Барвихе проводятся оперативно-разыскные мероприятия, не уточнив подробности.

PPF Real Estate Россия оказывает услуги в области строительства и управления объектами недвижимости.

Происшествия,Мартин Шаффер,МВД России,
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