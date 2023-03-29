В Барвихе ограбили коттедж топ-менеджера PPF Real Estate

"В ночь на среду неизвестный проник в дом Мартина Шаффера в элитном поселке в Барвихе, откуда похитил ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 млн рублей. Хозяева вместе с детьми в момент преступления спали в коттедже, обнаружили ограбление только утром", - сказал собеседник агентства.