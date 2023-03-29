В Барвихе ограбили коттедж топ-менеджера PPF Real Estate

Неизвестный ограбил коттедж гендиректора российского отделения международной инвестиционной группы PPF Real Estate Мартина Шаффера в Барвихе, похитив деньги и драгоценности на 20 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.
"В ночь на среду неизвестный проник в дом Мартина Шаффера в элитном поселке в Барвихе, откуда похитил ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 млн рублей. Хозяева вместе с детьми в момент преступления спали в коттедже, обнаружили ограбление только утром", - сказал собеседник агентства.
По его словам, преступление было тщательно спланировано, все камеры возле коттеджа сбиты и проследить путь злоумышленника невозможно.
"В настоящее время среди похищенных предметов из дома гендиректора российского отделения международной инвестиционной группы PPF Real Estate значатся часы от Hublot и Patek Philippe, а также украшения от Cartier", - добавил представитель правоохранительных органов.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что в настоящее время по факту противоправных действий в Барвихе проводятся оперативно-разыскные мероприятия, не уточнив подробности.
PPF Real Estate Россия оказывает услуги в области строительства и управления объектами недвижимости.