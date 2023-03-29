Актер бурятского театра попытался покончить с собой на сцене

29 марта в театре Русской драмы имени Бестужева в Улан-Удэ актер Артем Шувалов попытался покончить с собой на сцене, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Актер, который лечится от онкоболезни и воспитывает троих детей, обратился со сцены к зрителям. Он пожаловался, что новое руководство в течение года пытается уволить его.