Актер бурятского театра попытался покончить с собой на сцене

29 марта в театре Русской драмы имени Бестужева в Улан-Удэ актер Артем Шувалов попытался покончить с собой на сцене, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Актер, который лечится от онкоболезни и воспитывает троих детей, обратился со сцены к зрителям. Он пожаловался, что новое руководство в течение года пытается уволить его.
У Артура трое детей и онкология. Сейчас он находится в больнице с глубоким порезом, — говорится в сообщении канала.
Творческий коллектив театра с прошлого года жалуется на нового руководителя Вячеслава Дьячкова. Источник MK.RU утверждает, что 29 января из театра была уволена супруга актера. Шувалова лишают премий и не дают ролей в спектаклях.