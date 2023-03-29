В Туве трех несовершеннолетних обвинили в сексуальном насилии над ребенком

"Ко мне обратилась мама мальчика с просьбой о помощи, как материальной, так и моральной. Со слов матери, им никто существенно не помог, и не собирались помогать. У меня просто сердце разрывается, когда я смотрю на маму и сына, которые проходят столь ужасное время, поэтому и решила организовать сбор средств", - сообщила ТАСС Баржай.