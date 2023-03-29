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В Туве трех несовершеннолетних обвинили в сексуальном насилии над ребенком

Трех несовершеннолетних обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка в Туве. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

В Туве трех несовершеннолетних обвинили в сексуальном насилии над ребенком
© ТАСС

"Следствием продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения в отношении 10-летнего местного жителя действий сексуального характера. По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей с. О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении потерпевшего", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по республике, фигурантам дела предъявлены обвинения. Их поместили под домашний арест.

В конце января 2023 года в Туве было возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка. Преступление произошло в одном из сел Тес-Хемского района республики. Дело было взято на контроль правительством Тувы. Пострадавшего ребенка поместили в хирургическое отделение республиканской больницы, ему провели полное обследование.

Пострадавшего мальчика и его маму поддержала тувинская певица Борбаана Баржай. Она собрала почти 2 млн рублей для лечения и реабилитации ребенка.

"Ко мне обратилась мама мальчика с просьбой о помощи, как материальной, так и моральной. Со слов матери, им никто существенно не помог, и не собирались помогать. У меня просто сердце разрывается, когда я смотрю на маму и сына, которые проходят столь ужасное время, поэтому и решила организовать сбор средств", - сообщила ТАСС Баржай.

В правительстве Республики Тыва ТАСС рассказали, что ребенок с 3 апреля будет проходить лечение в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве.

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