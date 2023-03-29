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52 минуты назад

Mash: задержан замгубернатора Брянской области Симоненко

Газета.Ru

Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко задержан в Брянске, сообщает Telegram-канал Mash.

В Брянске задержан курировавший возведение защитной линии чиновник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Симоненко курировал строительство защитной линии на границе с Украиной. Параллельно с Симоненко в Москве задержаны еще двое заместителей губернатора региона.

29 марта ТАСС сообщал о задержании временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. По данным агентства, их подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд признал бывшего сотрудника прокуратуры Приморского края Дамира Ниязова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Мужчину приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 15 млн руб.

Происшествия,Татьяна Кулешова,Николай Симоненко,Елена Егорова,
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