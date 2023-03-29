В Брянске задержан курировавший возведение защитной линии чиновник

По данным канала, Симоненко курировал строительство защитной линии на границе с Украиной. Параллельно с Симоненко в Москве задержаны еще двое заместителей губернатора региона.

29 марта ТАСС сообщал о задержании временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой . По данным агентства, их подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд признал бывшего сотрудника прокуратуры Приморского края Дамира Ниязова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Мужчину приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 15 млн руб.