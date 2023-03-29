В России отреагировали на удар беспилотника по газонасосной станции в Белгороде

«Глобального инцидента тут нет. Это единичный случай, который больше ориентирован на украинскую пропаганду, чем на какие-то конкретные действия. В данной ситуации на атаки на наши территории реагировать нужно в любом случае, что мы и делаем с 24 февраля 2022 года», — сказал он.