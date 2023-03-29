ФСБ задержала молодого сторонника ИГ за финансирование террористов в Сирии

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего иностранца за финансирование террористов в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

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В отношении него возбудили дело о содействии терроризму и поместили в СИЗО. Он признался в содеянном.

По данным спецслужбы, молодой человек был приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В сети он познакомился с боевиком, находящимся в Сирии. После общения с ним он решил помочь террористам и перевел им деньги на покупку огнестрельного оружия.