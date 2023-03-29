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28 минут назад

ФСБ задержала молодого сторонника ИГ за финансирование террористов в Сирии

Lenta.ru

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего иностранца за финансирование террористов в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

ФСБ задержала молодого сторонника ИГ за финансирование террористов в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении него возбудили дело о содействии терроризму и поместили в СИЗО. Он признался в содеянном.

По данным спецслужбы, молодой человек был приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В сети он познакомился с боевиком, находящимся в Сирии. После общения с ним он решил помочь террористам и перевел им деньги на покупку огнестрельного оружия.

Ранее стало известно, что в Пензенской области ФСБ задержала 22-летнего местного жителя, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Происшествия,Хайят тахрир аш-шам,ФСБ,Исламское государство,
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