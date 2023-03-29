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44 минуты назад

Северо-Курильск засыпало пеплом вулкана Эбеко

Никита Бородкин

Северо-Курильск засыпало пеплом вулкана Эбеко. Об этом сообщает РИА Новости.

Минувшей ночью на вулкане произошел очередной выброс пепла на высоту в 3 километра над уровнем моря. В управлении МЧС по Сахалинской области заявляли, что угрозы для местных жителей природное происшествие не представляет. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 километров.

Напомним, что за последние несколько месяцев Эбеко неоднократно выбрасывал пепел из своего жерла. 2 января высота облака достигла 2 километров, а 1 марта — 2,5 километров. В ноябре вулкан также засыпал окрестные населенные пункты.

В конце января эксперты отмечали, что активизация вулканов в Камчатском крае и Сахалинской области может представлять опасность полетов для воздушных судов, из-за чего возможно введение ограничений в воздушном пространстве.

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