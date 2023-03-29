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33 минуты назад

Наркокурьер умер в самолете по дороге из Венесуэлы в Москву

Вечерняя Москва

В самолете, следовавшем из венесуэльского города Порламар в Москву, мужчина скончался из-за лопнувшего контейнера с наркотиками. Об этом стало известно в среду, 29 марта.

Наркокурьер умер в самолете по дороге из Венесуэлы в Москву
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник, 27 марта. Во время перелета 59-летнему пассажиру стало плохо во время полета, и к моменту посадки он скончался. Экспертиза показала, что в своем организме мужчина пытался провезти 82 контейнера с неизвестным жидким веществом. Один из контейнеров лопнул, что и могло стать причиной смерти пассажира.

Как сообщил «МК», погибший являлся уроженцем Владикавказа, который проживал в столице. У мужчины имелись долги по кредитам.

Другого наркокурьера, который перевозил запрещенные вещества подобным рискованным способом, задержали таможенники в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Россиянин попытался пронести 32 контейнера с жидким кокаином.

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