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21 минуту назад

В Москве спортсмен утонул в бассейне фитнес-клуба

Мослента

Спортсмен утонул в бассейне московского фитнес-клуба в районе Южное Бутово во время раннего утреннего заплыва. Об этом в среду, 29 марта, сообщает РЕН ТВ.

В Москве спортсмен утонул в бассейне фитнес-клуба
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, мужчине было 47 лет. ЧП произошло на Веневской улице. Смерть наступила в полшестого утра. Детали произошедшего выясняет полиция.

MK.RU сообщает, что в бассейне рано утром утонул пауэрлифтер из Кемерова, переехавший в Москву. По предварительным данным, у пловца случился сердечный приступ. В пресс-службе столичного СК позже сообщили, что предварительной причиной смерти является острая сердечная недостаточность. Проводится проверка.

Ранее под Ярославлем пропал без вести сооснователь популярной российской поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Позже стало известно, что мужчина утонул в Волге, провалившись под лед с друзьями.

Происшествия,Дмитрий Свиргунов,
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