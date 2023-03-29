В Москве спортсмен утонул в бассейне фитнес-клуба

Спортсмен утонул в бассейне московского фитнес-клуба в районе Южное Бутово во время раннего утреннего заплыва. Об этом в среду, 29 марта, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Мослента Мослента

По имеющейся информации, мужчине было 47 лет. ЧП произошло на Веневской улице. Смерть наступила в полшестого утра. Детали произошедшего выясняет полиция.

MK.RU сообщает, что в бассейне рано утром утонул пауэрлифтер из Кемерова, переехавший в Москву. По предварительным данным, у пловца случился сердечный приступ. В пресс-службе столичного СК позже сообщили, что предварительной причиной смерти является острая сердечная недостаточность. Проводится проверка.