Обвиняемые в пытках оренбургские полицейские оправданы судом

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор полицейским, которых обвиняли в допросе с пристрастием.

Суд рассмотрел дело в отношении трех полицейских. Оперативники отдела полиции №2 города Оренбурга, по версии следствия, в октябре 2021 года под пытками выбивали признательные показания в краже от 18-летнего Геннадия Швецова.

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О пытках стало известно благодаря дяде молодого человека, который после спасения из отдела племянника записал видеообращение. В нем мужчина рассказал, что полицейские применяли физическую силу и обещали изнасиловать задержанного. После публикации видео следственный комитет возбудил уголовное дело.

Спустя время СК заявил о завершении расследования, обвинение было предъявлено троим сотрудникам полиции. Сам Геннадий Швецов вновь был задержан, ему вменили разбойное нападение и отправили в СИЗО. Сейчас по приговору суда парень отбывает наказание.

Но дело о трех полицейских передали в суд. Гособвинитель в суде заявил о доказанности виновности полицейских и просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет.

На оглашении приговора в зале суда свободных мест не было.

«В зале суда были не только родственники, но и действующие сотрудники полиции, я многих узнал. У нас, наверное, иссякла вся преступность, раз сотрудники полиции пришли послушать приговор, я не думаю, что они отпрашивались со службы, оперативных сотрудников там было много», — рассказал адвокат Эльдар Шарафутдинов собеседнику из Orengrad.ru.

Как пишут коллеги из Orengrad.ru, слова «браво», «спасибо» и аплодисменты хором прозвучали в зале, когда судья огласил оправдательный приговор. Гособвинение пока воздержалось от комментариев. Сотрудник прокуратуры пояснил, что необходимо изучить приговор и принять решение об обжаловании.

«У нас оправдательных приговоров практически не бывает, но при таком тяжком составе, при тех доказательствах, которые имелись и при этом оправдать — на моей памяти такое бывает редко», — прокомментировал адвокат Шарафутдинов.